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    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body and large wheels, featuring a mounted spray lance.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy làm sạch áp lực

    HDS-E 8/16-4 M 24 kW

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.030-904.0

    • Chế độ hiệu quả
    • Tính cơ động cao
    • 2 bình hóa chất cùng với tự động xúc rửa đương ống nước
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