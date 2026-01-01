HydroBooster JET TR 040 Professional | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Áp lực (bar)
Tối đa 300
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 85
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
40
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.531
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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