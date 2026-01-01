Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    HydroBooster JET TR 045 Professional | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner accessory with multiple screws and a connector end, placed on a white background.

    HydroBooster JET TR 045 Professional

    Mã đơn hàng: 2.113-087.0

    Yêu cầu báo giá
    ¹⁾
    Dựa trên khả năng làm sạch diện tích bề mặt nhiều hơn 50% so với đầu phun tia dẹt tiêu chuẩn của Kärcher, với cùng một lượng điện năng và lượng nước.