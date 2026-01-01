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    Kärcher professional steam cleaner with wheels, control panel, and hose attachment.

    Máy thổi đá khô

    IB 15/120

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.574-104.0

    • Thiết thực và đáng tin cậy
    • Tách dầu và nước
    • Cho các công việc chuyên sâu nhất.
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