Ice Blaster IB 15/120 mạnh mẽ, mạnh mẽ và cực kỳ đáng tin cậy. Các giải pháp thông minh, chi tiết như thùng chứa, đổ băng, giữ khung và ngăn chứa đồ cũng góp phần tạo ấn tượng tổng thể tích cực, tăng sự thoải mái khi vận hành và làm cho việc vệ sinh băng khô trở nên thú vị hơn. Và từ quan điểm kỹ thuật, giải pháp trong chi tiết, đó là lý do tại sao chúng tôi đã cải thiện đáng kể luồng không khí trong máy, vòi, súng kích hoạt và vòi phun. Kết quả: hiệu suất làm sạch vượt trội. Mặc dù kích thước của nó, máy IB 15/120 rất di động và có thể được thực hiện dễ dàng bởi một người, ví dụ trên cầu thang. Trong ngắn hạn: phun khô băng thật tuyệt vời!

Vỏ đựng đầu phun Các vòi phun và dụng cụ bắn đá luôn có sẵn trên máy. Vỏ máy được đính kèm với biên máy để bảo vệ máy khỏi bụi bẩn. Tính di động vượt trội Tối ưu cân bằng của thiết bị để vận động thuận tiện trên địa hình không bằng phẳng. Các thanh ở mặt trước và mặt sau của thiết bị giúp dễ dàng thương lượng cầu thang. Tự động xả đá thừa Khả năng để làm rỗng các bể chứa băng còn sót lại chỉ bằng một nút bấm sẽ ngăn thiết bị bị đóng băng khi công việc hoàn tất. Máy không bị đóng băng. GFRP thùng chứa băng khô Cách nhiệt tối ưu của băng khô. Không ngưng kết. Không đóng băng máy Hiệu suất luồng khí trong thiết bị Băng khô được vận chuyển từ thiết bị sang đầu phun mà không bị hư hại. Hiệu suất làm sạch cuối cùng tuyệt vời tại đầu phun Dây đeo nối được tích hợp dưới đất Dễ dàng nối đất của vật bị thổi. Bảo vệ khỏi xung điện từ người dùng đến đối tượng. Cải thiện ống nối thuận tiện. Bộ tách dầu và nước được tích hợp Không đóng băng thiết bị. Bộ phận giữ súng được tinh chỉnh Cò súng luôn được lưu trữ hoàn hảo. Vị trí lý tưởng( Ví dụ: thay đổi vòi phun). Kho lưu trữ được tích hợp với đầu phun và dụng cụ. Mọi thứ luôn sẵn sàng - thẳng tới thiết bị.