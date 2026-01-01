Đừng bỏ lỡ 🎁 Nhập mã "XANH2026" - Giảm thêm 5% máy gia dụng và một số phụ kiện!

    Kärcher IB 7/40 professional dry ice blaster with wheels and hose attachment.

    Máy thổi đá khô

    IB 7/40 Adv

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.574-002.0

    • Hoạt động bằng cò súng
    • Tách dầu và nước
    • Dùng cho máy nén khí
    Yêu cầu báo giá