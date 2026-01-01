Ice Blaster IB 7/40 Advanced của chúng tôi đặc trưng bởi một khái niệm được suy nghĩ cẩn thận, nhiều chi tiết thông minh, độ bền chắc chắn và sản xuất cực kỳ cao cấp. Ice Blaster thế hệ mới nhất được thiết kế để xử lý việc sử dụng liên tục và được trang bị rất tốt. Ví dụ, nó đến như là tiêu chuẩn với một cuộn dây tích hợp, một hệ thống loại bỏ băng dư để ngăn thiết bị đóng băng sau khi hoàn thành công việc, cũng như một bộ tách dầu và nước cho các hoạt động đáng tin cậy. Luồng không khí đã được tối ưu hóa theo cách mà kết quả làm sạch tuyệt vời là một vấn đề tất nhiên, ngay cả khi làm việc với áp suất thấp và mức tiêu thụ không khí thấp (tối đa 3,5 m³ / phút), trong khi tiếng ồn hoạt động cũng giảm xuống mức tối thiểu. Súng phản lực với điều khiển từ xa để điều chỉnh các thông số phản lực, điều khiển vô cấp áp suất phản lực và khối lượng băng thông qua nút (có thể ngừng hoạt động nếu được yêu cầu) và hiển thị cấu trúc hợp lý để đọc tất cả các thông số vận hành. Thêm vào đó, các giá trị thống kê như thời gian hoạt động, mức tiêu thụ băng trung bình mỗi giờ hoặc tổng lượng tiêu thụ nước đá có thể được xem.

Thể hiện làm sạch Dễ đọc các giá trị được thiết lập; dễ vận hành nhờ vào các nút bấm lớn và hệ thống điều khiển điện tử. Tự động xả đá thừa Khả năng để làm rỗng các bể chứa băng còn sót lại chỉ bằng một nút bấm sẽ ngăn thiết bị bị đóng băng khi công việc hoàn tất. Bộ tách dầu và nước được tích hợp Không đóng băng thiết bị. Dây đeo nối được tích hợp dưới đất Dễ dàng nối đất của vật bị thổi. Bảo vệ khỏi xung điện từ người dùng đến đối tượng. Cải thiện ống nối thuận tiện. Hiệu suất luồng khí trong thiết bị Băng khô được vận chuyển từ thiết bị sang đầu phun mà không bị hư hại. Hiệu suất làm sạch cuối cùng tuyệt vời tại đầu phun Tính di động vượt trội Tối ưu cân bằng của thiết bị để vận động thuận tiện trên địa hình không bằng phẳng. Các thanh ở mặt trước và mặt sau của thiết bị giúp dễ dàng thương lượng cầu thang. GFRP thùng chứa băng khô Cách nhiệt tối ưu của băng khô. Không ngưng kết. Không đóng băng máy Bộ phận giữ súng được tinh chỉnh Cò súng luôn được lưu trữ hoàn hảo. Vị trí lý tưởng (ví dụ: thay thế cho vòi phun) Kho lưu trữ được tích hợp với đầu phun và dụng cụ. Mọi thứ luôn sẵn sàng - thẳng tới thiết bị.