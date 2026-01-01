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Quốc gia: Việt Nam
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Máy thổi đá khô
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.574-002.0
Công suất (kW)
0.6
Vỏ/ Khung
Thép không gỉ (1.4301)
Chiều dài dây điện (m)
7
Áp suất không khí (bar / MPa)
2 - 10 / 0.2 - 1
Chất lượng không khí
Khô và không dầu
Luồng không khí (m³/min)
0.5 - 3.5
Độ ồn (dB(A))
99
Dung lượng băng khô (Kg)
15
Viên đá khô (đường kính) (mm) (mm)
3
Tiêu thụ đá khô (Kg/h)
15 - 50
Số pha (Ph)
1
Tần số (Hz)
50 - 60
Điện áp (V)
220 - 240
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
78
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
81.6
Kích thước (D x R x C) (mm)
768 x 510 x 1096
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm
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