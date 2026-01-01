Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xe quét đô thị ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

    Kärcher street sweeper with large front brush, white body, and clear cab windows, designed for outdoor cleaning tasks.

    Xe quét đô thị

    ISAL 6000 / MCM 600

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.999-052.0

    • Hoạt động dễ dàng và trực quan
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