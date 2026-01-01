Xe quét đô thị ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Xe quét đô thị
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.999-052.0
Loại truyền động
Đi-ê-zen
Nhà sản xuất động cơ
VM
Công suất khối (cm³)
4500
Hình trụ
6
(l)
220
Tốc độ di chuyển (km/h)
- 40
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
2400
( )
3550
Bình chứa rác quét được (l)
6000
Bình chứa nước sạch (l)
500
Wheelbase ( )
3230
Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
13000
Kích thước (D x R x C) (mm)
5450 x 2155 x 2920
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm