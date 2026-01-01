Xe quét đô thị ISAL 6000 / MCM 600 | Kärcher

Cho dù là cho các ứng dụng đô thị ở các thành phố, khu vực ngoại ô hoặc trong các môi trường công nghiệp có yêu cầu làm sạch cao như xưởng đúc, nhà máy xi măng, hoạt động khai thác mỏ: xe quét hút MCM 600 của chúng tôi là lựa chọn tốt nhất cho các yêu cầu quét khắt khe nhất. Hệ thống kết hợp với bộ phận gắn cơ học cho các hạt bụi bẩn lớn, một thiết bị hút cho các vật liệu nhẹ hơn và một hệ thống lọc bao gồm một số bộ lọc polyester, giúp lọc hiệu quả bụi mịn lên đến PM1 trong mọi điều kiện, đảm bảo hiệu suất làm sạch cao mà không bị phân tán bụi. Một yếu tố góp phần khác là hệ thống lái đồng bộ trên cả hai trục, đảm bảo khả năng cơ động dễ dàng và độ chính xác quét tối đa ngay cả khi rẽ. Hệ thống thủy lực được cấp bằng sáng chế (CDS - Clever Detective System) để điều chỉnh tự động áp suất mặt đất của chổi quét trung tâm cũng hỗ trợ độ chính xác của quá trình quét. Nhờ có bảng điều khiển hiển thị màu và các phím chức năng bên cạnh vô lăng, máy rất dễ vận hành, trong khi cabin được thiết kế cho 3 người, mang đến cho người sử dụng những tiêu chuẩn an toàn và tiện dụng tối đa.

Hệ thống lái bốn bánh đồng bộ Độ chính xác quét cao khi quay đầu nhờ khả năng cơ động tối ưu. buồng lái công thái học và thoải mái Hoàn toàn kiểm soát trong tất cả các giai đoạn công việc và điều kiện lái xe tuyệt vời. Với 3 ghế được ủy quyền không có hầm trung tâm để khách dễ dàng ra vào. Đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực công thái học, an toàn và thoải mái. Hệ thống thủy lực được cấp bằng sáng chế Để điều chỉnh tự động áp suất đất của chổi trung tâm. Đảm bảo tải bàn chải liên tục trên mặt đất trên tất cả các bề mặt. Để có độ chính xác quét tối đa và độ mài mòn tối thiểu của chổi. Tất cả các chức năng lái xe và vận hành đều dễ vận hành Bảng điều khiển tiện lợi với màn hình màu và các phím chức năng bên cạnh vô lăng. Đồ họa trực quan và điều khiển thân thiện với người dùng cho các giai đoạn giảng dạy ngắn hạn. Ổ đĩa thủy tĩnh, điều khiển điện tử với cảm biến tải Tối ưu hóa tỷ lệ hiệu suất/tiêu thụ trong mọi điều kiện. Chế độ Eco giúp tiết kiệm thêm nhiên liệu lên đến 25%.