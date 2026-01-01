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    Kärcher industrial vacuum cleaner with black handles, silver body, and wheels, designed for heavy-duty cleaning tasks.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVC 60/24-2 Ap

    Mã đơn hàng: 1.576-104.0

    Máy hút bụi công nghiệp hạng nhỏ gọn và linh hoạt. Với hệ thống làm sạch bộ lọc bán tự động, bánh xe lớn và con lăn phanh. Lý tưởng để làm sạch máy móc và khu vực sản xuất.
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