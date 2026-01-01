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Quốc gia: Việt Nam
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Máy hút bụi công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.576-104.0Máy hút bụi công nghiệp hạng nhỏ gọn và linh hoạt. Với hệ thống làm sạch bộ lọc bán tự động, bánh xe lớn và con lăn phanh. Lý tưởng để làm sạch máy móc và khu vực sản xuất.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
148 / 532
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
60
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW)
2.4
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
73
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
0.95
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
59
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
59.559
Kích thước (D x R x C) (mm)
970 x 690 x 995
Thiết bị