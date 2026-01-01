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Quốc gia: Việt Nam
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Máy hút bụi công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.576-100.0Máy hút bụi công nghiệp nhỏ gọn với bánh xe lớn và con lăn phanh cho tính di động tối ưu. Với hệ thống làm sạch bộ lọc tự động TACT² cho thời gian hoạt động dài mà không bị gián đoạn.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
148 / 532
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
60
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW)
2.4
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
73
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
0.95
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
60.559
Kích thước (D x R x C) (mm)
970 x 690 x 995
Thiết bị