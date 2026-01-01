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    Kärcher industrial vacuum cleaner with black frame, large wheels, and stainless steel body.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVC 60/24-2 Tact *EU

    Mã đơn hàng: 1.576-100.0

    Máy hút bụi công nghiệp nhỏ gọn với bánh xe lớn và con lăn phanh cho tính di động tối ưu. Với hệ thống làm sạch bộ lọc tự động TACT² cho thời gian hoạt động dài mà không bị gián đoạn.
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