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    Kärcher industrial vacuum cleaner with black and silver body, large wheels, and control panel on top.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVC 60/30 Ap M Z22

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.576-106.0

    Máy hút bụi chân không công nghiệp nhỏ gọn với quạt gió biên chống mài mòn để sử dụng liên tục (ví dụ: trong sản xuất). Đối với máy hút bụi mịn trong dòng M, vùng ATEX 22 và các khu vực nhạy cảm với vệ sinh.
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