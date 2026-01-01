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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi công nghiệp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.576-106.0Máy hút bụi chân không công nghiệp nhỏ gọn với quạt gió biên chống mài mòn để sử dụng liên tục (ví dụ: trong sản xuất). Đối với máy hút bụi mịn trong dòng M, vùng ATEX 22 và các khu vực nhạy cảm với vệ sinh.
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
53.3 / 192
Lực hút (mbar / kPa)
250 / 25
Dung tích thùng chứa (l)
60
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW)
3
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
77
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
1.9
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
95
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
95.559
Kích thước (D x R x C) (mm)
970 x 690 x 1240
Thiết bị