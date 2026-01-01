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    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel body, mounted on a wheeled frame for mobility.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVC 60/30 Ap

    Mã đơn hàng: 1.576-107.0

    Máy hút bụi công nghiệp IVC 60/30 Ap nhỏ gọn là sản phẩm lý tưởng cho các khu vực chế tạo và máy móc sản xuất. Ống thổi bên hông máy hầu như không hao mòn, giúp máy trở nên lý tưởng cho yêu cầu sử dụng liên tục.
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