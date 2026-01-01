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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.576-101.0Máy hút bụi công nghiệp kích cỡ nhỏ gọn chuyên vệ sinh các khu vực chế tạo và máy móc sản xuất. Rất phù hợp để sử dụng liên tục nhờ ống nén bên không hao mòn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc máy có thể sử dụng làm thiết bị hút tĩnh cho các loại máy sản xuất hay đóng gói.
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
68 / 244.8
Lực hút (mbar / kPa)
286 / 28.6
Dung tích thùng chứa (l)
60
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW)
3
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
77
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
1.9
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
95
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
95.774
Kích thước (D x R x C) (mm)
970 x 690 x 1240
Thiết bị