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    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel body, black handle, and wheels on a white background.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVC 60/30 Tact²

    Mã đơn hàng: 1.576-101.0

    Máy hút bụi công nghiệp kích cỡ nhỏ gọn chuyên vệ sinh các khu vực chế tạo và máy móc sản xuất. Rất phù hợp để sử dụng liên tục nhờ ống nén bên không hao mòn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc máy có thể sử dụng làm thiết bị hút tĩnh cho các loại máy sản xuất hay đóng gói.
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