Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi công nghiệp IVM 40/24-2 H | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, mounted on wheels, featuring multiple hose attachments and control gauges.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVM 40/24-2 H

    Mã đơn hàng: 9.989-908.0

    • Thiết bị chống điện.
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