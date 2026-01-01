Máy hút bụi công nghiệp IVM 40/24-2 H | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
100 / 360
Lực hút (mbar)
225
Dung tích thùng chứa (l)
40
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW)
2.3
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
77
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
1.6
H
(m²)
1.6
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
39.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
40.359
Kích thước (D x R x C) (mm)
645 x 655 x 1150
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com