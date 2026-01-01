Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
106 / 381.6
Lực hút (mbar / kPa)
225 / 22.5
Dung tích thùng chứa (l)
40
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW)
2.3
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
77
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
1.6
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
35.7
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
36.259
Kích thước (D x R x C) (mm)
645 x 655 x 1150
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng