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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, black wheels, and a handle, designed for heavy-duty cleaning tasks.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVM 40/24-2

    Mã đơn hàng: 9.989-906.0

    • Thiết bị chống điện.
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