Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, control panel, and wheels for mobility.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVM 60/30 M Z22

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.573-521.0

    Yêu cầu báo giá