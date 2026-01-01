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Quốc gia: Việt Nam
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Máy hút bụi công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.573-320.0Máy hút bụi công nghiệp tầm trung được trang bị 3 động cơ mạnh mẽ và độc lập. Với bộ lọc hình sao và cấp lọc M, IVM 60/36-3 phù hợp ứng dụng trong công nghiệp để hút các loại bụi rắn, mịn.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
221 / 799
Lực hút (mbar / kPa)
254 / 25.4
Dung tích thùng chứa (l)
60
Công suất đầu vào định mức (kW)
3.6
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
79
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
2.2
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
68
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
72.574
Kích thước (D x R x C) (mm)
1020 x 680 x 1490
Thiết bị