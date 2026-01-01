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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on a wheeled frame for mobility.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVM 60/36 -3

    Mã đơn hàng: 1.573-320.0

    Máy hút bụi công nghiệp tầm trung được trang bị 3 động cơ mạnh mẽ và độc lập. Với bộ lọc hình sao và cấp lọc M, IVM 60/36-3 phù hợp ứng dụng trong công nghiệp để hút các loại bụi rắn, mịn.
    Yêu cầu báo giá