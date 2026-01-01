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Quốc gia: Việt Nam
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Máy hút bụi công nghiệp
Mã đơn hàng: 9.987-885.0IVR-L 100/24 Tc là dòng máy hút bụi công nghiệp chuyên dụng trong ngành Cơ khí chế tạo. Cụ thể hơn dùng để hút và xử lý dầu cắt gọt (dầu tưới nguội) và chip (mạt kim loại) nhanh chóng, sau đó sẽ tách biệt mạt kim loại ra riêng, dầu sau xử lý sẽ được tái sử dụng.
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
148 / 532
Lực hút (mbar / kPa)
230 / 23
Dung tích thùng chứa (l)
100
Vật liệu thùng chứa
Thép
Công suất đầu vào định mức (kW)
2.4
Loại hút bụi
Điện
Loại bụi lọc chính
L
(m²)
0.45
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
50
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
50
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
50.774
Kích thước (D x R x C) (mm)
640 x 620 x 1060
Thiết bị