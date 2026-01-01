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    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey cylindrical body on a wheeled frame, featuring a black hose attachment.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVR-L 100/24-2 Tc

    Mã đơn hàng: 9.987-885.0

    IVR-L 100/24 Tc là dòng máy hút bụi công nghiệp chuyên dụng trong ngành Cơ khí chế tạo. Cụ thể hơn dùng để hút và xử lý dầu cắt gọt (dầu tưới nguội) và chip (mạt kim loại) nhanh chóng, sau đó sẽ tách biệt mạt kim loại ra riêng, dầu sau xử lý sẽ được tái sử dụng.
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