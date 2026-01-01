Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy hút bụi công nghiệp
Mã đơn hàng: 1.573-622.0Được chứng nhận cho loại bụi M: Máy hút bụi công nghiệp siêu cấp IVS 100/40 M dùng để hút lượng lớn bụi mịn có hại cho sức khỏe. Với quạt gió kênh bên 4 kW và động cơ ba pha.
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
138 / 500
Lực hút (mbar / kPa)
175 / 17.5
Dung tích thùng chứa (l)
100
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW)
4.2
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
75
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
2.2
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
142
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
148.274
Kích thước (D x R x C) (mm)
1202 x 686 x 1465
Thiết bị