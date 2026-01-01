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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, grey housing, and wheels for mobility.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVS 100/40 M

    Mã đơn hàng: 1.573-622.0

    Được chứng nhận cho loại bụi M: Máy hút bụi công nghiệp siêu cấp IVS 100/40 M dùng để hút lượng lớn bụi mịn có hại cho sức khỏe. Với quạt gió kênh bên 4 kW và động cơ ba pha.
    Yêu cầu báo giá