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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, grey housing, and wheels for mobility.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVS 100/55 M

    Mã đơn hàng: 1.573-722.0

    Máy hút bụi công nghiệp siêu cấp IVS 100/55 M dùng để hút lượng rất lớn bụi mịn nguy hại cho sức khỏe. Với chứng chỉ loại bụi M và quạt gió kênh bên 5,5 kW.
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