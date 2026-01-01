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    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel tank, grey casing, and orange hose on wheels.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVS 100/55 M Z22

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 9.987-899.0

    IVS 100/55 M Z22 là máy hút bụi công nghiệp công suất lớn 5,5 KW và hoạt động liên tục 24 giờ. Được trang bị bộ lọc bụi cấp M và có khả năng hoạt động khu vực chống cháy nổ một cách an toàn.
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