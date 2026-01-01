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    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, grey housing, and wheels for mobility.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVS 100/75 M

    Mã đơn hàng: 1.573-822.0

    Máy hút bụi công nghiệp mạnh mẽ với công suất lớn 7,5 kW và hoạt động liên tục. IVS 100/75 M được trang bị cấp lọc bụi M phù hợp hút lượng lớn các loại bụi rắn, mịn có hại cho sức khỏe.
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