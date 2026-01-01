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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi công nghiệp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 9.987-900.0
Số pha (Ph)
3
Điện áp (V)
400
Tần số (Hz)
50
Lưu lượng khí (l/s / m³/h)
148 / 536
Lực hút (mbar / kPa)
290 / 29
Dung tích thùng chứa (l)
100
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Công suất đầu vào định mức (kW)
7.5
Loại hút bụi
Điện
Độ ồn (dB(A))
73
Loại bụi lọc chính
M
(m²)
2.2
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
180
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
180.862
Kích thước (D x R x C) (mm)
1202 x 686 x 1495
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng