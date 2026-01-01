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    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel tank, grey casing, and orange hose on wheels.

    Máy hút bụi công nghiệp

    IVS 100/75 M Z22 *EU

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 9.987-900.0

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