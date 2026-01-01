Hoạt động ngang của hệ thống làm sạch bộ lọc

Bất kể nguồn lực được tác dụng bởi người dùng là mạnh hay yếu, hộp số đảm bảo kết quả làm sạch nhất quán. Thời gian sử dụng của bộ lọc lâu hơn do được làm sạch thường xuyên hơn và truyền năng lượng định lượng tới bộ lọc.