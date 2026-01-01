Jet pipe flexible 0,85m, 850 mm | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Áp lực làm việc tối đa (bar)
210
Chiều dài (mm)
850
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 150
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.25
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com