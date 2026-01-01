Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Jet pipe flexible 0,85m, 850 mm | Kärcher

    Kärcher telescopic spray lance with a curved nozzle and ergonomic grip, set against a plain white background.

    Jet pipe flexible 0,85m, 850 mm

    Mã đơn hàng: 6.394-655.0

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