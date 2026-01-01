Máy chà sàn liên hợp K Mop 46 Bp Pack 36/150 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Mã đơn hàng: 1.783-483.0
Nền tảng pin
Nền tảng pin 36V
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động
Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
460
Bình nước sạch/bẩn (l)
4 4
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
1840
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
1200
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp (V)
36
Dung lượng (Ah)
7.5
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min)
58 81
Cường độ dòng sạc (A)
6
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin) (V)
100 - 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc) (Hz)
50 - 60
Tốc độ bàn chải (rpm)
350
Mức tiêu thụ nước (ml/min)
440
Độ ồn (dB(A))
67
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
24.7
Kích thước (D x R x C) (mm)
446 x 551 x 1154
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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