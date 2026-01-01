Máy chà sàn liên hợp K Mop 46 Bp Pack 36/150 | Kärcher

K-Mop 46 là giải pháp hoàn hảo dành cho các chuyên gia không muốn lựa chọn luôn đòi hỏi sự hoàn hảo giữa tính công thái học, độ bền và hiệu suất vận hành. Thiết kế cực kỳ chắc chắn kết hợp với khả năng điều khiển mượt mà giúp thiết bị dễ dàng chinh phục mọi thách thức – từ không gian hẹp đến các khu vực diện tích lớn. Khả năng cơ động cao cùng bề rộng làm việc 46 cm đảm bảo hiệu quả tối đa. Nhờ lực hút mạnh mẽ, bề mặt sàn khô ngay lập tức và an toàn để di chuyển. Vận hành trực quan giúp giảm thiểu thời gian đào tạo và cho phép sử dụng chuyên nghiệp ngay lập tức. Thiết kế công thái học, được phát triển với sự tham vấn của các chuyên gia, đảm bảo quá trình làm việc bảo vệ cột sống và tiết kiệm sức lực cho người sử dụng. Với bình nước sạch và nước bẩn dung tích 4 lít, K-Mop 46 gây ấn tượng về khả năng vận hành bền bỉ và tính bền vững: thành phần vật liệu tái chế chiếm 28% , chế độ eco!Mode với mức tiêu thụ năng lượng thấp giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên quý giá. Là một phần của hệ sinh thái Kärcher, thiết bị tích hợp liền mạch với nền tảng Battery Power+ và hệ thống quản lý Kärcher Equipment Management. Hãy chủ động kiểm soát – cùng K-Mop 46, đối tác đáng tin cậy cho làm sạch chuyên nghiệp.

Thao tác đơn giản nhất Di chuyển nhẹ nhàng nhờ hệ thống bàn chải quay ngược chiều. Làm sạch sát mép bằng con lăn bảo vệ, không gây hư hại bề mặt. Làm sạch 360° bằng cách nghiêng tay đẩy theo mọi hướng. Vận hành trực quan nhất Giao diện người dùng không cần giọng nói, cho phép cài đặt các chức năng quan trọng nhất. Hệ thống mã màu quen thuộc của Kärcher (các nút điều khiển màu vàng). Chi phí đào tạo thấp nhờ thiết kế trực quan. Công thái học Được phát triển với sự hợp tác của các chuyên gia công thái học. Tay cầm có thể điều chỉnh độ cao để phù hợp hoàn hảo với mọi vóc dáng. Giảm tải trọng lên tay trong quá trình vận hành nhờ nhờ cách bố trí linh kiện được thiết kế tối ưu. Tính năng bền vững Kết quả làm sạch tốt nhất Bình nước sạch và nước bẩn dung tích 4 lít, đảm bảo phạm vi làm việc phù hợp. Làm sạch hiệu quả ngay cả những khu vực nhỏ hẹp, nhiều đồ đạc cũng như các bề mặt diện tích lớn. Làm sạch chuyên sâu hai giai đoạn với thanh gạt nước có thể nâng lên. Lực hút hoàn hảo Lưỡi cao su hút Linatex® được trang bị tiêu chuẩn. Thanh gạt nước bằng nhôm hiện đại, có thể điều chỉnh độ cao. Sàn khô ráo ngay cả trên các bề mặt sàn cứng có kết cấu gồ ghề. Khả năng kết nối Mô-đun kết nối Plug-in Connect tùy chọn. Ghi nhận thời gian vận hành và vị trí thực tế. Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực trên hệ thống quản lý Kärcher Equipment Management Portal. Nền tảng pin Pin thay thế Battery Power+ 36 V. Bảo vệ đáng tin cậy cho các tác vụ có sử dụng nước. Pin lithium-ion đảm bảo hiệu suất ổn định và ngăn ngừa hiện tượng tự xả và hiệu ứng nhớ.