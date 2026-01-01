Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp K Mop 46 Bp Pack 36/150 | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and red brushes, standing upright on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award 2026

    Máy chà sàn liên hợp

    K Mop 46 Bp Pack 36/150

    Mã đơn hàng: 1.783-483.0

    • Nhỏ gọn và cực kỳ linh hoạt. Dung tích bình chứa nước sạch và nước bẩn đều là 4 lít, với bề rộng làm việc 46 cm.
    • Bộ sạc pin rời, bộ sạc nhanh 6 A, 2 pin 36 V / 7.5 Ah, hiệu suất tối đa 1.840 m²/h.
    • Bàn chải tròn màu đỏ, thanh gạt nước bằng nhôm dạng cong.
    Yêu cầu báo giá