Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Kết nối đầu phun | Kärcher

    Black plastic nozzle with a brass interior, designed for a Kärcher high-pressure cleaner, shown on a white background.

    Kết nối đầu phun

    Mã đơn hàng: 5.401-210.0

    Bảo vệ và kết nối đầu phun áp lực Kärcher với vòi phun (M18 x 1.5 IG).
    Yêu cầu báo giá