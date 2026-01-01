Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khăn lau trắng | Kärcher

    White cylindrical paint roller with fluffy texture, green label reading "made in Italy" along the bottom edge.

    Khăn lau trắng

    Mã đơn hàng: 3.345-128.0

    Được làm từ sợi chất lượng cao, cọc dài để làm sạch nhanh chóng kính và bề mặt.
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