Khăn lau trắng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 3.345-128.0Được làm từ sợi chất lượng cao, cọc dài để làm sạch nhanh chóng kính và bề mặt.
Bề rộng vận hành (cm)
35
Vật liệu
PA
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng mỗi sản phẩm (Kg)
0.065
Chiều dài (mm)
350
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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