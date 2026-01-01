Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khớp nối-2xM22x1,5 | Kärcher

    Brass hose connector with black plastic grip, featuring threaded ends for attachment.

    Khớp nối-2xM22x1,5

    Mã đơn hàng: 4.403-002.0

    Để khống chế cuộn dây gia nhiệt đã tháo dỡ để làm sạch thay thế: bộ chuyển đổi 4.111-029.0 1 - ống cũ/ống mới
    Yêu cầu báo giá