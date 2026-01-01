Khớp nối-2xM22x1,5 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.403-002.0Để khống chế cuộn dây gia nhiệt đã tháo dỡ để làm sạch thay thế: bộ chuyển đổi 4.111-029.0 1 - ống cũ/ống mới
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.149
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com