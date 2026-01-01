Khớp nối áp lực | Kärcher

Nhờ điều chỉnh góc vô hạn của khớp nối với áp suất cao - lên đến 120° - bạn có thể dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Công cụ này cho phép bạn làm sạch máy móc, xe cộ, gầm xe, mặt tiền, mái nhà và nhiều vật dụng khác một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thao tác gắn rất dễ dàng và thuận tiện, trực tiếp trên vòi phun của máy phun rửa áp lực cao.