Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khớp nối áp lực | Kärcher

    Grey Kärcher spray nozzle with adjustable knob, featuring a brass connector and textured grip.

    Khớp nối áp lực

    Mã đơn hàng: 4.112-057.0

    Đối với các khu vực khó tiếp cận: Khớp nối với áp suất cao cùng điều chỉnh góc vô hạn lên đến 120°. Đơn giản chỉ cần gắn trực tiếp vào vòi phun của máy rửa áp lực.
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