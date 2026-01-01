Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khớp nối áp lực | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a black and silver design, featuring a star-shaped adjustment knob.

    Khớp nối áp lực

    Mã đơn hàng: 4.481-039.0

    Đối với các khu vực khó tiếp cận: Khớp nối với áp suất cao cùng điều chỉnh góc vô hạn lên đến 120°. Đơn giản chỉ cần gắn trực tiếp vào vòi phun của máy rửa áp lực.
    Yêu cầu báo giá