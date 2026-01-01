Khớp nối áp lực | Kärcher

Khi vệ sinh máy móc, xe cộ, gầm xe, mặt tiền, mái nhà, v.v. bằng máy phun rửa áp lực cao, bạn cũng có thể gặp khó khăn những khu vực không thể với tới bằng vòi phun, hoặc khó tiếp cận. Khớp nối áp suất cao giúp giải quyết vấn đề này. Nhờ điều chỉnh góc vô hạn lên tới 120°, bạn có thể dễ dàng làm sạch ngay cả những khu vực khó tiếp cận mà không bị ảnh hưởng. Đơn giản chỉ cần gắn trực tiếp vào vòi phun của máy phun rửa áp lực cao, hoặc vòi phun thu phóng được.