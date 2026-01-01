Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khớp nối đực | Kärcher

    Metal connector with threaded end and smooth cylindrical body, isolated on a white background.

    Khớp nối đực

    Mã đơn hàng: 6.401-459.0

    Khớp nối đực bằng thép không gỉ cứng cho khớp nối nhanh 6.401-458. Với ren ngoài M 22 x 1.5.
    Yêu cầu báo giá