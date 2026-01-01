Khớp nối giữ bao tải | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.999-261.0Bao đựng rác có thể gập lại được làm bằng polypropylene cho bao tải rác 120 lít. Thích hợp cho Trolley Classic III và V, cũng như Trolleys Hotel Classic, của Kärcher.
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
1.66
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.885
Kích thước (D x R x C) (mm)
490 x 490 x 70
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com