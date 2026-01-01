Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khớp nối giữ bao tải | Kärcher

    Grey plastic frame and two handle components with screws, laid out on a white background.

    Khớp nối giữ bao tải

    Mã đơn hàng: 6.999-261.0

    Bao đựng rác có thể gập lại được làm bằng polypropylene cho bao tải rác 120 lít. Thích hợp cho Trolley Classic III và V, cũng như Trolleys Hotel Classic, của Kärcher.
    Yêu cầu báo giá