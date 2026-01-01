Khớp nối nhanh | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.115-000.0

Để có thể thay đổi nhanh chóng giữa các phụ kiện/vòi phun khác nhau. Hoàn hảo cho bộ phận phun Kärcher, phù hợp với giao diện súng phun áp lực/ống phun. Với M 22 x 1.5 ren trong.