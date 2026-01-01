Khớp nối nhanh | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.115-000.0Để có thể thay đổi nhanh chóng giữa các phụ kiện/vòi phun khác nhau. Hoàn hảo cho bộ phận phun Kärcher, phù hợp với giao diện súng phun áp lực/ống phun. Với M 22 x 1.5 ren trong.
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.462
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com