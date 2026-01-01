Khớp nối vít cho đầu chà làm sạch bề mặt và bộ điều khiển Servo Control | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.111-022.0Để gắn đầu phun áp lực cao và các bộ phận phụ kiện vào súng áp lực HD (với đầu phun vít) - 1 x M 22 x 1.5 / 1 x M 18 x 1.5.
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.281
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com