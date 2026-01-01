Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khớp nối vít cho đầu chà làm sạch bề mặt và bộ điều khiển Servo Control | Kärcher

    Brass nozzle with engraved symbols and numbers, featuring a threaded end and a green rubber ring.

    Khớp nối vít cho đầu chà làm sạch bề mặt và bộ điều khiển Servo Control

    Mã đơn hàng: 4.111-022.0

    Để gắn đầu phun áp lực cao và các bộ phận phụ kiện vào súng áp lực HD (với đầu phun vít) - 1 x M 22 x 1.5 / 1 x M 18 x 1.5.
    Yêu cầu báo giá