Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khớp xoay | Kärcher

    Brass and grey Kärcher hose connector with threaded end.

    Khớp xoay

    Mã đơn hàng: 4.111-021.0

    Chống xoắn ống HP một cách đáng tin cậy. Kết nối Easy!Lock. Bảo vệ tay cầm
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