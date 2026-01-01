Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khớp xoay | Kärcher

    Brass connector with a black plastic grip, featuring a threaded end for attachment.

    Khớp xoay

    Mã đơn hàng: 4.401-091.0

    Chống xoắn ống HP một cách đáng tin cậy. Kết nối M 22 x 1,5 m. Bảo vệ tay cầm
    Yêu cầu báo giá