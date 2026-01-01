Máy chà sàn liên hợp KIRA B 50 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy chà sàn liên hợp
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.533-002.0Robot lau dọn sàn KIRA B 50 hoạt động hiệu quả, tiết kiệm thời gian, dễ sử dụng, an toàn và linh hoạt - hoàn toàn tự động theo nhu cầu. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí để làm sạch sàn cho các khu vực có kích thước trung bình đến lớn.
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Công suất đầu vào định mức (W)
1600
Công suất mô-tơ dẫn động (W)
560
Công suất tua-bin (W)
630
Công suất mô-tơ chổi than (W)
600
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
550
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
80
Tốc độ bàn chải (rpm)
1200
Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
750
Bình nước sạch/bẩn (l)
55 / 55
Bình chất tẩy (l)
5
Khay chứa rác (l)
2
Hiệu suất làm sạch lý thuyết (m²/h)
Tối đa 2365
Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
1830
Điện áp (V)
24
Số lượng pin ắc-qui
2
Loại ắc-quy
Li-Ion
Điện áp / dung lượng pin ắc-qui (V / Ah)
24 / 160
Thời gian sử dụng pin (h)
3.5
Thời gian sạc pin (h)
5.2
Tốc độ di chuyển chủ động (km/h)
Tối đa 4.3
Độ ồn (dB(A))
69
Chiểu rộng góc xoay (m)
1.5
Khả năng leo dốc (%)
6
Chiều rộng khu vực làm việc (m)
0.9
Bản cập nhật phần mềm sẽ được cung cấp cho đến
2033-01-01
Trọng lượng, rỗng (Kg)
228
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
225
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
238.366
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
249.4
Kích thước (D x R x C) (mm)
1100 x 750 x 1200
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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