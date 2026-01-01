Máy chà sàn liên hợp KIRA B 50 | Kärcher

Robot vệ sinh Kärcher KIRA B 50 là sự bổ sung hữu ích cho bất kỳ đội ngũ vệ sinh nào. Hoạt động thông minh, tự động và tích hợp chức năng của máy chà sàn liên hợp, KIRA B 50 xử lý hiệu quả việc lau dọn sàn cho các khu vực trung bình đến lớn, đảm bảo kết quả làm sạch đồng nhất, do đó giảm bớt áp lực cho đội vệ sinh, giúp họ tập trung vào các công việc khó khăn hơn. Hệ thống hướng dẫn người dùng trực quan với màn hình cảm ứng lớn cho phép thiết lập robot nhanh chóng, mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào. Trạm sạc tự động (mua rời) hỗ trợ hoạt động hoàn toàn tự động, bao gồm đổ nước sạch, xả nước thải, rửa bình chứa và sạc pin lithium sắt phốt phát dung lượng lớn. Một đầu bàn chải lăn thực hiện chức năng quét và chà sàn trong một bước, trong khi bàn chải bên tích hợp loại bỏ nhu cầu vệ sinh cạnh tường thủ công. Cảm biến và phần mềm hiệu suất cao đảm bảo khả năng điều hướng đáng tin cậy, tránh va chạm an toàn và vượt qua các vật cản. Để lưu trữ dữ liệu và giám sát, KIRA B 50 gửi tin nhắn trạng thái đến thiết bị di động và tạo báo cáo vệ sinh chi tiết trên cổng web tương ứng

Vận hành đơn giản Thiết kế rõ ràng, kiểm soát tất cả các chức năng của thiết bị thông qua màn hình cảm ứng. Hướng dẫn sử dụng theo từng bước để vận hành dễ dàng và trực quan. Thiết lập đơn giản và dễ dàng sử dụng robot mà không cần kiến thức chuyên môn Điều hướng mạnh mẽ và đáng tin cậy Cảm biến với hiệu suất cao cho khả năng phát hiện 360° xung quanh môi trường 360° và giám sát hai bên. Điều hướng tránh chướng ngại vật chống va chạm một cách an toàn. Di chuyển tự do thông minh trong trường hợp giao thông bị tắc nghẽn. Trạm sạc tự động (tùy chọn) Cho phép vận hành hoàn toàn tự động. Robot tự động nạp tài nguyên (đổ nước sạch, xả nước thải, súc bình, sạc pin). Phụ kiện tùy chọn, robot vẫn có thể hoạt động mà không cần trạm sạc. Được chứng nhận an toàn Phát hiện an toàn, không chạm vật cản, người và hố sâu. Được chứng nhận an toàn theo IEC 63327. Phù hợp hoạt động ở những khu vực có mật độ đi lại cao. Lập trình nhanh tuyến đường tự động Thiết lập tuyến đường làm sạch trực quan. Chức năng Teach & Repeat giúp lập tuyến đường thủ công chính xác ở không gian hẹp. Chức năng Smart Fill tự động lập kế hoạch tuyến đường cho không gian mở lớn. Chỉnh sửa tuyến đường trực quan Dễ dàng điều chỉnh mọi thông số làm sạch sau khi tạo tuyến đường. Tạo các tuyến đường làm sạch liên kết. Thêm vùng cấm đi, giới hạn tốc độ, cấm làm sạch, vùng còi báo và vùng tương tác. Cổng thông tin web Truy cập từ xa thông tin chi tiết qua Kärcher Equipment Management. Gồm báo cáo làm sạch, thông báo, trạng thái thiết bị và hơn thế nữa Gửi thông báo và tin nhắn trạng thái đến thiết bị di động Tích hợp chổi biên Cho phép làm sạch kỹ lưỡng đến tận góc rìa. Thu gom và vận chuyển rác bẩn vào giữa. Giảm bớt các công việc thủ công thêm đến mức tối thiểu.