Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy chà sàn liên hợp KIRA B 50 | Kärcher

    Kärcher robotic floor scrubber in grey, featuring a brush attachment and control panel on top.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2024
    Reddot Design Award 2024

    Máy chà sàn liên hợp

    KIRA B 50

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.533-002.0

    Robot lau dọn sàn KIRA B 50 hoạt động hiệu quả, tiết kiệm thời gian, dễ sử dụng, an toàn và linh hoạt - hoàn toàn tự động theo nhu cầu. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí để làm sạch sàn cho các khu vực có kích thước trung bình đến lớn.
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