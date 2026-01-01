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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.280-105.0Xe quét ngồi lái hiện đại, tiện dụng chuyên dùng trong nhà và ngoài trời với diện tích vệ sinh từ từ 8,000-10,400 m²/h.
Động cơ dẫn động
Động cơ bốn thì
Hiệu suất truyền động (kW)
6.7
Loại truyền động
Xăng
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
8000
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
10400
Bề rộng vận hành (mm)
700
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1000
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1300
Bình chứa rác quét được (l)
100
Khả năng leo dốc (%)
18
Tốc độ vận hành (km/h)
8
Diẹn tích màng lọc (m²)
6
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
340
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
300
Kích thước (D x R x C) (mm)
2006 x 1005 x 1343
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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