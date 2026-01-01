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    Kärcher ride-on sweeper with black seat, steering wheel, and yellow brush attachment.

    Xe quét hút

    KM 100/100 R G

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.280-105.0

    Xe quét ngồi lái hiện đại, tiện dụng chuyên dùng trong nhà và ngoài trời với diện tích vệ sinh từ từ 8,000-10,400 m²/h.
    Yêu cầu báo giá