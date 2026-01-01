MÔ TẢ KỸ THUẬT XE QUÉT: Truyền động: - Động cơ Honda 6,7 ​​kW - 1 bàn đạp để chuyển động tiến và lùi - Vòng quay nhỏ (3350 mm) - Phanh đỗ tự động với công nghệ hút chân không - Tự động tắt động cơ khi bạn rời khỏi chỗ ngồi. Hệ thống quét/hút bụi: Thiết bị chuyên dụng hoạt động theo theo nguyên tắc vứt bỏ, tức là chất thải được vận chuyển vào thùng chứa chất bẩn ở phía sau thông qua con lăn của xe quét. Con lăn của xe quét được đặt nổi và tự động điều chỉnh theo độ không bằng phẳng của mặt đất. Cả bộ lọc và con lăn của xe quét chính đều có thể được hoán đổi mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Cánh gạt bụi thô cho phép hút các chất bẩn thô, chẳng hạn như lon, sạn, sỏi hoặc lá ướt. Chổi biên và trục lăn quét được dẫn động bằng thủy lực. Một chổi biên thứ hai có sẵn dưới dạng tùy chọn. Thùng chứa bụi: Có thể tháo hai thùng chứa chất bẩn 50 lít ở bên cạnh. Hoạt động: Có thể hạ xuống chổi biên và trục lăn của chổi quét chính bằng công tắc. Chuyển động tiến và lùi được điều khiển thông qua một bàn đạp duy nhất.

Bao vệ khỏi va đập Bảo vệ xe quét và chướng ngại vật trong khu vực cần vệ sinh. Diện tích màng lọc lớn với hệ thống vệ sinh màng lọc tự động Màng lọc được vệ sinh tự động khi máy tắt - đảm bảo khả năng quét rác gây ít bụi liên tục trong thời gian dài mà không gây gián đoạn. Việc vệ sinh màng lọc cũng có thể thực hiện bằng tay. Thay thế màng lọc không cần dụng cụ. Dễ bảo trì Màng lọc và con lăn dễ tháo mà không cần dụng cụ cho phép bảo dưỡng linh hoạt. Khái niệm thiết kế EASY-Operation Sắp xếp tất cả các hệ điều khiển một cách rõ ràng, lô-gíc ở tay cầm và khoảng nhìn thấy được để dễ sử dụng. Các ký hiệu tiêu chuẩn sử dụng cho mọi loại máy quét rác Kärcher.