Mặc dù máy thích hợp để quét một lượng lớn bụi và bụi bẩn thô ở ngoài trời, nó cũng có thể được sử dụng dễ dàng ở các khu vực trong nhà có nhiều đồ đạc: Xe quét công nghiệp KM 105/180 R Bp Classic chạy bằng pin của chúng tôi có khả năng thích ứng cao và có thể được sử dụng rộng rãi nhiều kịch bản. Bộ truyền động lực kéo và động cơ cho chổi lăn và chổi bên hoàn toàn bằng thủy lực, giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Kết hợp với các thành phần chất lượng cao khác và lốp cao su không để lại dấu, điều này tạo nên một chiếc máy ít phải bảo dưỡng với tuổi thọ cao. Hệ thống lọc bỏ túi hiệu suất cao được tích hợp theo tiêu chuẩn, hệ thống này được làm sạch định kỳ thông qua hệ thống làm sạch bộ lọc tự động, do đó có thể đối phó với các điều kiện cực kỳ nhiều bụi một cách dễ dàng. Ngoài ra, còn có hệ thống lọc xếp nếp phẳng thân thiện với người dùng hoặc hệ thống lọc tròn đáng tin cậy. Khái niệm tổng thể nhất quán của KM 105/180 R Bp Classic được bổ sung bởi hoạt động đơn giản, trực quan sử dụng đòn bẩy, đổ thùng thuận tiện và các tùy chọn bảo trì đặc biệt đơn giản.

Thiết kế chắc chắn của máy cho công việc an toàn Hệ thống truyền động lực kéo hoàn toàn bằng thủy lực, con lăn quét chính và dẫn động chổi quét bên. Dẫn đến tuổi thọ dài hơn của các thành phần và máy. Đèn hiệu nhấp nháy tiêu chuẩn làm tăng sự an toàn cho người dùng và môi trường. Nguyên lý đá rác Đảm bảo kết quả làm sạch tốt với chất thải tốt. Nỗ lực thu gom chất thải thô. Ít bụi Vận hành đơn giản, bảo trì và bảo dưỡng Hoạt động trực quan bằng đòn bẩy. Con lăn và bộ lọc chính của máy quét có thể được thay thế dễ dàng mà không cần dụng cụ. Dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần chính. Hệ thống lọc túi hiệu quả Giảm thiểu hiệu quả việc tạo ra bụi khi quét. Cũng có sẵn với hệ thống lọc xếp nếp phẳng hoặc hệ thống lọc tròn tùy chọn. Làm sạch cực kỳ hiệu quả cho tuổi thọ lâu dài. Làm sạch bộ lọc tự động Vệ sinh thường xuyên sẽ kéo dài tuổi thọ của bộ lọc. Giảm sản xuất bụi, ngay cả trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt. Hoạt động đáng tin cậy với tất cả các hệ thống lọc có sẵn.