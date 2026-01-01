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Quốc gia: Việt Nam
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.186-050.0Xe quét công nghiệp KM 105/180 R Bp Classic chạy bằng pin, hoàn toàn bằng thủy lực của chúng tôi được thiết kế mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn, phù hợp cho cả việc sử dụng trong nhà và ngoài trời.
Loại truyền động
Điện
Động cơ dẫn động
Động cơ xoay chiều
Hiệu suất truyền động (V / kW)
36 / 2.5
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
6300
Bề rộng vận hành (mm)
780
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1050
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1300
Dung lượng ắc-quy (Ah)
240
Điện áp ắc-quy (V)
36
Thời gian sử dụng pin (h)
2.5
Bình chứa rác quét được (l)
180
Khả năng leo dốc (%)
14
Tốc độ vận hành (km/h)
6
Diẹn tích màng lọc (m²)
5.2
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
530
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
850
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
530
Kích thước (D x R x C) (mm)
1847 x 1065 x 1388
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
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