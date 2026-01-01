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    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, seat, and brush attachment, featuring a grey and black design.

    Xe quét hút

    KM 105/180 R Bp Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.186-050.0

    Xe quét công nghiệp KM 105/180 R Bp Classic chạy bằng pin, hoàn toàn bằng thủy lực của chúng tôi được thiết kế mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn, phù hợp cho cả việc sử dụng trong nhà và ngoài trời.
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