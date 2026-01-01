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Quốc gia: Việt Nam
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.186-002.0Máy quét công nghiệp KM 120/250 R Bp Classic không có khí thải. Hoàn hảo để sử dụng trong các khu vực nhạy cảm bên trong và bên ngoài. Cho kết quả quét ấn tượng tốt.
Loại truyền động
Điện
Động cơ dẫn động
Động cơ xoay chiều
Hiệu suất truyền động (V / kW)
36 / 5
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
7200
Bề rộng vận hành (mm)
900
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1200
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1500
Điện áp ắc-quy (V)
36
Thời gian sử dụng pin (h)
3.5
Bình chứa rác quét được (l)
250
Khả năng leo dốc (%)
14
Tốc độ vận hành (km/h)
6
Diẹn tích màng lọc (m²)
6
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
750
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
1200
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
750
Kích thước (D x R x C) (mm)
2082 x 1250 x 1450
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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