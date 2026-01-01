Xe quét rác công nghiệp thủy lực KM 120/250 R BP CLASSIC chạy bằng động cơ điện,làm giảm tiếng ồn hoạt động của máy. Do đó, nó đặc biệt phù hợp với các ứng dụng trong khu vực nhạy cảm với tiếng ồn. Tuy nhiên, thiết kế mạnh mẽ của nó, bộ lọc bỏ túi với động cơ rung để làm sạch, thùng chứa chất thải lớn,thùng chứa chất thải lớn với thùng chứa thủy lực cao thuận tiện và lốp cao su rắn chịu lực cũng làm cho máy trở nên lý tưởng cho các ứng dụng khắc nghiệt trong môi trường rất bụi. Các công ty xây dựng, ngành công nghiệp gia công kim loại và xưởng đúc có thể hưởng lợi đáng kể từ hiệu suất vượt trội của máy. Các bàn chải, thích ứng hoàn hảo với bề mặt đất, dễ dàng thu gom chất thải thô và mịn.

Thiết kế chắc chắn của máy cho công việc an toàn Cho phép các ứng dụng trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt. Dẫn đến tuổi thọ dài hơn của các thành phần và máy. Đèn hiệu nhấp nháy tiêu chuẩn làm tăng sự an toàn cho người dùng và môi trường. Hệ thống lọc bụi tích hợp với hệ thống rung giũ bụi tự động Khu vực lọc lớn đảm bảo công việc không có bụi. Làm sạch bộ lọc hiệu quả bằng động cơ rung. Thích hợp cho số lượng lớn bụi đặc biệt. Vận hành đơn giản, bảo trì và bảo dưỡng Công nghệ đơn giản với các thành phần đã thử và thử nghiệm. Dễ dàng truy cập vào khoang động cơ cho phép bảo trì và bảo dưỡng nhanh chóng, đơn giản. Con lăn quét chính và bộ lọc bỏ túi có thể được thay thế mà không cần dụng cụ. Nguyên lý đá rác Đảm bảo kết quả làm sạch tốt với chất thải tốt. Nỗ lực thu gom chất thải thô. Ít bụi Hệ thống theo dấu linh hoạt Kết quả quét tuyệt vời. Gắn bàn chải thấp. Thích ứng tối ưu của bàn chải với mặt đất / bề mặt khác nhau. Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực Đơn giản và an toàn đổ chất thải. Tiện lợi tới 1,42 mét.