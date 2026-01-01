Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher ride-on sweeper with grey body, steering wheel, large brush, and amber light on top.

    Xe quét hút

    KM 120/250 R Bp Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.186-002.0

    Máy quét công nghiệp KM 120/250 R Bp Classic không có khí thải. Hoàn hảo để sử dụng trong các khu vực nhạy cảm bên trong và bên ngoài. Cho kết quả quét ấn tượng tốt.
    Yêu cầu báo giá