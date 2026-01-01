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    Kärcher ride-on sweeper with grey body, steering wheel, large brush, and amber light on top.

    Xe quét hút

    KM 120/250 R D Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.186-000.0

    KM 120/250 R D Classic là dòng máy trong dòng xe quét hút công nghiệp. Nó mạnh mẽ, sức tiêu thụ thấp và được trang bị đầy đủ ổ truyền động diesel thủy lực.
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