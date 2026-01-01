Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xe quét hút KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with grey body, yellow brushes, and steering wheel, designed for professional cleaning.

    Xe quét hút

    KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 0.300-236.0

    Tùy chỉnh dễ dàng, máy quét chạy bằng động cơ điện, bộ lọc làm sạch Tact, chổi biên tùy chọn và hệ thống Teach theo dõi độ mòn của con lăn chính.
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