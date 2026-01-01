Xe quét hút KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB | Kärcher

Đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt của bạn: máy quét chạy bằng động cơ điện KM 125/130 R Bp Pack với sự tùy chỉnh dễ dàng và bộ làm sạch thùng chứa thủy lực cao. Thậm chí với phiên bản tiêu chuẩn cũng gây ấn tượng với việc tiết kiệm nhiều thời gian khi làm sạch góc, vì việc quét của máy chỉ đỏi hỏi một nửa số công đoạn cần khi quét góc. Nếu bạn tùy chọn chổi biên, một lượt quét là đủ để quét các góc, việc quét thủ công không còn cần thiết nữa. Nhờ các bằng sáng chế như bộ lọc làm sạch Tact, bạn có thể làm việc mà không có bụi, đồng thời phân quyền cho người dùng khác nhau với Hệ thống khóa thông minh Karcher. Chướng ngại vật không gây ảnh hưởng đến máy, vì con lăn quét chính nằm giữa các bánh sau. Nếu phát hiện hao mòn, hệ thống Teach sẽ tự động điều chỉnh chiều cao của con lăn, đảm bảo kết quả quét tốt nhất có thể. Các mức độ bẩn và bề mặt khác nhau có thể được tùy chọn xử lý bằng mức ba áp lực trực tiếp. Các điều chỉnh này được hiển thị đầy đủ trên màn hình đa chức năng. Phiên bản vận hành bằng điện cũng cho phép sử dụng trong nhà.

Chổi biên hình lưỡi liềm Không còn nhàm chán khi quét bằng tay Làm sạch ở góc trong một lần đi qua Tiết kiệm thời gian: không cần làm sạch bằng thủ công hay làm nhiều lần Hệ thống làm sạch tự động được cải tiến để đạt hiệu quả cao Làm sạch các khe hở nhất quán để mang lại hiệu quả tốt nhất Làm sạch tự động Các tác nhân lọc bụi đạt hiệu suất gấp 4 lần. Hệ thống chỉ dẫn Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính Ba mức áp lục phù hợp với 1 nút nhấn Ít hao mòn và hư hỏng với hệ thống Eco Khóa thông minh Kärcher Lập trình với 28 ngôn ngữ khác nhau. Phân quyền cho người sử dụng Máy chỉ có thể được vận hành với khóa thông minh Karcher Chổi chính trên trục sau Dễ dàng chạy trên những vĩa hè cao Dễ dàng tiếp cận và thay thế con lăn chổi trong thời gian ít hơn 5 phút Chổi chính có thể được kiểm tra trong vài giây Bảng điều khiển Dữ liệu máy được hiển thị trên màn hình (như hiển thị độ hao mòn trục quét lăn chính) Mã màu Hệ thống EASY thay đổi cho máy hoạt động với các cơ chế vận chuyển và chức năng quét