Xe quét hút KM 125/130 Bp Pack 400Ah wet+KSSB | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 0.300-236.0Tùy chỉnh dễ dàng, máy quét chạy bằng động cơ điện, bộ lọc làm sạch Tact, chổi biên tùy chọn và hệ thống Teach theo dõi độ mòn của con lăn chính.
Động cơ dẫn động
Thủy lực
Hiệu suất truyền động (V / kW)
24 / 2.15
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
10000
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
13600
Bề rộng vận hành (mm)
880
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1250
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1700
Dung lượng ắc-quy (Ah)
400
Điện áp ắc-quy (V)
24
Thời gian sử dụng pin (h)
4
Bình chứa rác quét được (l)
130
Khả năng leo dốc (%)
12
Tốc độ vận hành (km/h)
8
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
838.06
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
840
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
840.06
Kích thước (D x R x C) (mm)
1800 x 1500 x 1450
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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