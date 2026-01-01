Xe quét hút KM 125/130 R Bp | Kärcher

Vừa tiết kiệm thời gian và nguồn tài nguyên cùng thời điểm. Chiếc xe quét hút bụi KM 125/130 R Bp được trang bị ổ điện điện thân thiện môi trường, bạn cũng tiết kiệm được thời gian và tài nguyên, giảm một nửa số lần đi khi quét góc so với các thiết bị chuyên dụng khác. Ngay cả những di chuyển lớn được truyền qua cũng vô hại vì con quét lăn trục chính được đặt giữa các bánh sau, trong khi hệ thống chỉ dẫn điều khiển độ hao mòn, độ cao của con lăn được điều chỉnh tự động như yêu cầu và luôn bảo đảm kết quả làm sạch toàn diện tốt nhất có thể. Ba mức áp suất có thể được đặt bằng một nút nhất dựa vào độ bẩn và loại bề mặt tiếp xúc. Tấm lọc giũ bụi đảm bảo ko có bụi trong lúc làm việc, và hệ thống chìa khóa thông minh được thiết kế đơn giản cho các quyền truy cập khác nhau. Màng hình chức năng hiển thị các thông soosd quan trọng như độ hao mòn của chổi lăn và mức áp suất được chọn.

Chổi biên hình lưỡi liềm Không còn nhàm chán khi quét bằng tay Làm sạch ở góc trong một lần đi qua Tiết kiệm thời gian: không cần làm sạch bằng thủ công hay làm nhiều lần Hệ thống làm sạch tự động được cải tiến để đạt hiệu quả cao Làm sạch các khe hở nhất quán để mang lại hiệu quả tốt nhất Làm sạch tự động Các tác nhân lọc bụi đạt hiệu suất gấp 4 lần. Hệ thống chỉ dẫn Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính Ba mức áp lục phù hợp với 1 nút nhấn Ít hao mòn và hư hỏng với hệ thống Eco Khóa thông minh Kärcher Lập trình với 28 ngôn ngữ khác nhau. Phân quyền cho người sử dụng Máy chỉ có thể được vận hành với khóa thông minh Karcher Chổi chính trên trục sau Dễ dàng chạy trên những vĩa hè cao Dễ dàng tiếp cận và thay thế con lăn chổi trong thời gian ít hơn 5 phút Chổi chính có thể được kiểm tra trong vài giây Bảng điều khiển Dữ liệu máy được hiển thị trên màn hình (như hiển thị độ hao mòn trục quét lăn chính) Mã màu Hệ thống EASY thay đổi cho máy hoạt động với các cơ chế vận chuyển và chức năng quét