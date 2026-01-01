Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xe quét hút KM 125/130 R Bp | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with grey body, yellow brushes, and steering wheel, designed for professional cleaning.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    Golden Broom Award 2013

    Xe quét hút

    KM 125/130 R Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.280-150.205

    Nhờ có tấm lọc không khí, bạn có thể sử dụng xe quét hút ngồi mà hầu như không có bụi. Hệ thống chỉ dẫn và lựa chọn chổi quét hình lưỡi liềm cũng tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
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