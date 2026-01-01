Xe quét hút KM 125/130 R Bp | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.280-150.205Nhờ có tấm lọc không khí, bạn có thể sử dụng xe quét hút ngồi mà hầu như không có bụi. Hệ thống chỉ dẫn và lựa chọn chổi quét hình lưỡi liềm cũng tiết kiệm thời gian và tài nguyên.
Động cơ dẫn động
Thủy lực
Hiệu suất truyền động (V / kW)
24 / 2.15
Loại truyền động
Pin Ắc-quy
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
10000
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
13600
Bề rộng vận hành (mm)
880
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1250
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1700
Điện áp ắc-quy (V)
24
Thời gian sử dụng pin (h)
4
Bình chứa rác quét được (l)
130
Khả năng leo dốc (%)
12
Tốc độ vận hành (km/h)
6
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
591
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
840
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
593
Kích thước (D x R x C) (mm)
1800 x 1500 x 1450
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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