Xe quét hút KM 125/130 R D+KSSB | Kärcher

Chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian khi quét bằng tay qua những ngóc ngách: máy quét hút ngồi động cơ dầu diesel KM 125/130 R D+KSSB làm những việc nhàm chán thêm dư thừa. Nhờ chiếc chổi biên hình lưỡi liềm, chúng ta có thể quét sạch các ngóc ngách một cách thuận tiện và nhanh chóng, hệ thống giủ bụi sạch hoàn toàn tự động, và hệ thống khóa thông minh Karcher cho phép bạn tạo các quyền khác nhau cho những người dùng khác nhau. Trục lăn quét chính được đặt ở giữa các bánh răn, không chỉ được chạy lên các chướng ngại vật, nó còn tự động điều chỉnh độ cao phụ thuộc vào độ hao mòn và hư hại khi sử dụng "Hệ thống chỉ dẫn". Bên cạnh dó, nó còn rất dể truy cập do vị trí của nó. Ba mức áp lực tiếp xúc có thể được lựa chọn, tùy thuộc vào độ dơ và bề mặt trên đất. Và cuối cùng, màn hình đa chức năng cho bạn thấy áp lực tiếp xúc và độ hao mòn của con lăn.

Chổi biên hình lưỡi liềm Không còn nhàm chán khi quét bằng tay Làm sạch ở góc trong một lần đi qua Tiết kiệm thời gian: không cần làm sạch bằng thủ công hay làm nhiều lần Hệ thống làm sạch tự động được cải tiến để đạt hiệu quả cao Làm sạch các khe hở nhất quán để mang lại hiệu quả tốt nhất Làm sạch tự động Các tác nhân lọc bụi đạt hiệu suất gấp 4 lần. Hệ thống chỉ dẫn Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính Ba mức áp lục phù hợp với 1 nút nhấn Ít hao mòn và hư hỏng với hệ thống Eco Khóa thông minh Kärcher Lập trình với 28 ngôn ngữ khác nhau. Phân quyền cho người sử dụng Máy chỉ có thể được vận hành với khóa thông minh Karcher Chổi chính trên trục sau Dễ dàng chạy trên những vĩa hè cao Dễ dàng tiếp cận và thay thế con lăn chổi trong thời gian ít hơn 5 phút Chổi chính có thể được kiểm tra trong vài giây Bảng điều khiển Dữ liệu máy được hiển thị trên màn hình (như hiển thị độ hao mòn trục quét lăn chính) Mã màu Hệ thống EASY thay đổi cho máy hoạt động với các cơ chế vận chuyển và chức năng quét Khái niệm Power Plus Công suất dư thừa được tạo ra sẽ được truyền sang pin Khi chạy lên đồi, động cơ sẽ được bổ sung thêm cường độ