Xe quét hút KM 125/130 R D+KSSB | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 0.300-219.0Máy quét ngồi động cơ dầu diesel KM 125/130 R D+KSSB với cải tiến chổi bên hình lưỡi liềm để quét, hệ thống giủ tự động và hiệu chỉnh tự động trục lăn chính phụ thuộc vào việc hao mòn.
Kích thước (D x R x C) (mm)
1800 x 1500 x 1450
Hiệu suất truyền động (kW)
6.5
Loại truyền động
Đi-ê-zen
Động cơ dẫn động
Thủy lực
Bề rộng vận hành (mm)
880
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1250
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1700
Tốc độ vận hành (km/h)
8
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
10000
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
13600
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
705
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
704.06
Bình chứa rác quét được (l)
130
Khả năng leo dốc (%)
12
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
705.06
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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