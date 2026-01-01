Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xe quét hút KM 125/130 R D+KSSB | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, brush, and wheels, viewed from the side.

    Xe quét hút

    KM 125/130 R D+KSSB

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 0.300-219.0

    Máy quét ngồi động cơ dầu diesel KM 125/130 R D+KSSB với cải tiến chổi bên hình lưỡi liềm để quét, hệ thống giủ tự động và hiệu chỉnh tự động trục lăn chính phụ thuộc vào việc hao mòn.
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