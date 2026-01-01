Xe quét hút KM 125/130 R G+KSSB | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 0.300-218.0Dòng máy quét ngồi chạy bằng xăng KM 125/130 R G+KSSB là trong những dòng máy có 3 sản phẩm: chổi quét biên lưởi liềm, hệ thống lọc và hệ thống chìa khóa thông minh.
Động cơ dẫn động
Thủy lực
Hiệu suất truyền động (kW)
8.3
Loại truyền động
Xăng
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
10000
Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
13600
Bề rộng vận hành (mm)
880
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1250
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1700
Bình chứa rác quét được (l)
130
Khả năng leo dốc (%)
16
Tốc độ vận hành (km/h)
8
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
684.06
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
685
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
685.06
Kích thước (D x R x C) (mm)
1800 x 1500 x 1450
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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