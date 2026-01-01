Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xe quét hút KM 125/130 R G+KSSB | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, brush, and wheels, viewed from the side.

    Xe quét hút

    KM 125/130 R G+KSSB

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 0.300-218.0

    Dòng máy quét ngồi chạy bằng xăng KM 125/130 R G+KSSB là trong những dòng máy có 3 sản phẩm: chổi quét biên lưởi liềm, hệ thống lọc và hệ thống chìa khóa thông minh.
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