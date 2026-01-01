Xe quét hút KM 125/130 R G+KSSB | Kärcher

Chiếc máy này có thể tự suy nghĩ và có thể tiết kiệm một khoản thời gian: dòng máy quét hút ngồi chạy bằng xăng KM 125/130 R G+KSSD được sử dụng một số phát minh và bằng sáng chế. Một trong những chức năng là chổi quét biên lưỡi liềm, cho phép bạn có thể quét ở góc trong một lần đi qua, làm việc quét dọn không còn cần thiết. Chiều cao của chổi quét chính được đặt giữa các bánh sau, nhờ vào hệ thống chỉ dẫn để điều chỉnh độ hao mòn, nhờ đó đảm bảo kết quả tốt nhất khi hoạt động. Để phát triển hơn, bạn có tể điều chỉnh mức áp suất tiếp xúc của con lăn tại ba mức độ khác nhau trên mặt đất tiếp xúc và độ bẩn. Màn hình đa chức năng hiển thị cho phép bạn kiểm tra mức độ tiếp xúc áp suất và độ hao mòn. Tấm lọc làm sạch tự động hầu như không có bụi bẩn, trong khi hệ thống làm sạch thùng rác bằng áp suất nước và hệ thống chìa khòa thông minh Karcher tăng độ thỏa mái và an toàn khi làm sạch.

Chổi biên hình lưỡi liềm Không còn nhàm chán khi quét bằng tay Làm sạch ở góc trong một lần đi qua Tiết kiệm thời gian: không cần làm sạch bằng thủ công hay làm nhiều lần Hệ thống làm sạch tự động được cải tiến để đạt hiệu quả cao Làm sạch các khe hở nhất quán để mang lại hiệu quả tốt nhất Làm sạch tự động Các tác nhân lọc bụi đạt hiệu suất gấp 4 lần. Hệ thống chỉ dẫn Tự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính Ba mức áp lục phù hợp với 1 nút nhấn Ít hao mòn và hư hỏng với hệ thống Eco Khóa thông minh Kärcher Lập trình với 28 ngôn ngữ khác nhau. Phân quyền cho người sử dụng Máy chỉ có thể được vận hành với khóa thông minh Karcher Chổi chính trên trục sau Dễ dàng chạy trên những vĩa hè cao Dễ dàng tiếp cận và thay thế con lăn chổi trong thời gian ít hơn 5 phút Chổi chính có thể được kiểm tra trong vài giây Bảng điều khiển Dữ liệu máy được hiển thị trên màn hình (như hiển thị độ hao mòn trục quét lăn chính) Mã màu Hệ thống EASY thay đổi cho máy hoạt động với các cơ chế vận chuyển và chức năng quét Khái niệm Power Plus Công suất dư thừa được tạo ra sẽ được truyền sang pin Khi chạy lên đồi, động cơ sẽ được bổ sung thêm cường độ