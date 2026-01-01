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    Grey and black Kärcher ride-on sweeping machine with a front-mounted brush, driver's seat, and amber warning light, presented on a white background.

    Xe quét hút

    KM 130/300 R Bp

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.186-122.0

    • Tốc độ làm việc và vận chuyển cao
    • Thay thế con lăn đơn giản mà không cần dụng cụ
    • Hệ thống truyền động kéo và quét hoàn toàn thủy lực
    Yêu cầu báo giá