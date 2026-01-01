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Quốc gia: Việt Nam
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.186-122.0
Loại truyền động
Điện
Động cơ dẫn động
Động cơ xoay chiều
Hiệu suất truyền động (V / kW)
36 / 5
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
9100
Bề rộng vận hành (mm)
1000
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1300
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1550
Thời gian sử dụng pin (h)
2
Bình chứa rác quét được (l)
300
Khả năng leo dốc (%)
12
Tốc độ vận hành (km/h)
7
Diẹn tích màng lọc (m²)
5.5
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
840
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
1300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
840
Kích thước (D x R x C) (mm)
2150 x 1330 x 1430
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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