Xe quét công nghiệp KM 130/300 R Bp chạy bằng động cơ điện,làm giảm tiếng ồn hoạt động của máy, không có khí thải, độ bền cao thích hợp với các công việc trong môi trường khắc nghiệt, ví dụ: trong các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, gia công kim loại, xưởng đúc và trong các ngành công nghiệp khác. Nhờ nguyên lý ki hốt rác, bụi mịn và bụi thô được được hút sạch hoàn toàn. Chổi lăn tự động điều chỉnh trên bề mặt gồ ghề và hệ thống quét cải tiến giúp giảm ma sát và mài mòn tối thiểu. Có thể thay chổi lăn chính một cách dễ dàng mà không cần dùng công cụ. Thùng rác tự động đóng trong quá trình di chuyển. Hai bộ lọc đế gấp được gắn nằm ngang bảo đảm lọc sạch khí dưới điều kiện nhiều bụi. Quá trình vệ sinh bộ lọc rất đơn giản, chỉ cần một nút bấm bằng cách dùng thanh gạt kép. Bộ lọc sẽ được vệ sinh tối ưu, và được thay dễ dàng mà không cần dùng công cụ. Động cơ cũng dễ dàng tháo ra được. Có thể lựa chọn các chức năng cơ bản một cách thuận tiện bằng bộ điều khiển nhờ tính năng EASY Operation Concept.

Máy cạo kép Làm sạch túi lọc hiệu quả cao Dễ dàng sử dụng bằng cách ấn nút Bộ lọc xếp ly. Thao tác thuận tiện, dễ truy cập túi lọc bằng polyester có thể giặt được Thời gian sử dụng lâu Khái niệm thiết kế EASY-Operation Dễ dàng sử dụng Thời gian đào tạo ngắn Ngăn chặn vận hành sai Hệ thống theo dấu linh hoạt Kết quả vệ sinh hoàn hảo. Hao mòn và hỏng hóc chổi thấp Dễ thích nghi với các bề mặt khác nhau Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực Trút đổ rác an toàn và dễ dàng. Cầng nâng thùng chứa cao đến 1.42 m Nguyên lý đá rác Hút rác thô và siêu mịn Mức phân tán bụi thấp Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện Dễ tương thích với nhu cầu vệ sinh riêng lẻ Chổi bên thứ hai được cung cấp theo yêu cầu Bộ truyền động dạng kéo hoàn toàn bằng thủy tĩnh và con lăn chổi quét chính cùng chổi biên Cực kỳ ít bảo trì Không hao mòn, hỏng hóc Cực kì bền