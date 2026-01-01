Xe quét ngồi lái công nghiệp KM 130/300 R Classic bền bỉ được trang bị để làm sạch chuyên nghiệp trong nhà máy vật liệu xây dựng, nhà máy chế biến kim loại và kim loại đúc, và các ngành công nghiệp bụi nặng khác. Máy có thể được vận hành thoải mái và sử dụng các đòn bẩy một cách dễ dàng. Thùng quét được làm sạch bằng cách sử dụng thủy lực nâng thùng lên. Dung tích khổng lồ của thùng quét là 300L, cho phép sử dụng trong thời gian dài mà không bị gián đoạn. Thiết bị chuyên dụng được trang bị để sử dụng chuyên sâu trong điều kiện khắc nghiệt nhất nhờ khung thép chắc chắn với nhiều lớp chống ăn mòn. Hệ dẫn động thủy lực bánh sau đảm bảo khả năng cơ động tốt nhất ngay cả trong những không gian hẹp. Hệ thống Footprint linh hoạt đảm bảo quét tối ưu trên các loại bề mặt sàn khác nhau - và vẫn đảm bảo giảm thiểu độ hao mòn của chổi. Trong trường hợp bảo trì và sửa chữa, tất cả các bộ phận - phụ kiện kỹ thuật có thể lấy ra dễ dàng.

Dẫn động cầu sau thủy lực với lốp cao su đặc Khả năng cơ động và kiểm soát tốt ngay cả trong không gian chật hẹp. Hoạt động ngay cả trên bề mặt sắc nhọn mà không gây thủng lốp. Bố cục rõ ràng và trực quan và các chi tiết điều khiển mạnh mẽ để vận hành dễ dàng. Hệ thống lọc bụi tích hợp với hệ thống rung giũ bụi tự động Khu vực bộ lọc lớn để hút bụi không có bụi. Làm sạch bằng động cơ rung. Khung thép chắc chắn với nhiều lớp bảo vệ chống ăn mòn Có thể được sử dụng trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Máy và linh kiện bền bỉ. Dễ bảo dưỡng Công nghệ đơn giản với các bộ phận đã qua thử nghiệm và dùng thử: truyền động hoàn toàn bằng thủy tĩnh, điện thay vì điện tử. Dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần kỹ thuật. Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực Chất thải có thể được đổ sạch một cách an toàn, dễ dàng và không cần tiếp xúc. Nâng thùng chứa dễ dàng lên đến 1,52 m. Nguyên lý đá rác Hút rác thô và siêu mịn Mức phân tán bụi thấp