Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, black seat, and orange warning light, featuring a front brush and grey body.

    Xe quét hút

    KM 130/300 R D Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.186-139.0

    • Tốc độ làm việc và vận chuyển cao
    Yêu cầu báo giá