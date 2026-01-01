Máy quét công nghiệp KM 130/300 R Classic bền bỉ được trang bị để sử dụng trong nhà máy vật liệu xây dựng, nhà máy chế biến kim loại và kim loại đúc, và các ngành công nghiệp bụi nặng khác. Máy có thể được vận hành thoải mái và sử dụng các đòn bẩy một cách dễ dàng. Thùng quét được làm sạch bằng cơ chế thủy lực giúp nâng thùng lên. Dung tích khổng lồ của thùng quét là 300L, cho phép sử dụng trong thời gian dài mà không bị gián đoạn. Máy được trang bị để sử dụng chuyên sâu trong điều kiện khắc nghiệt nhất nhờ khung thép chắc chắn, với nhiều lớp chống ăn mòn. Hệ dẫn động thủy lực bánh sau đảm bảo khả năng cơ động tốt nhất ngay cả trong những không gian hẹp. Hệ thống Footprint linh hoạt đảm bảo quét tối ưu trên các loại bề mặt sàn khác nhau - và vẫn đảm bảo giảm thiểu độ hao mòn của chổi. Trong trường hợp bảo trì và sửa chữa, tất cả các bộ phận - phụ kiện kỹ thuật có thể lấy ra dễ dàng.

Kết cấu bền khỏe Khung thép đặc chắc. Động cơ công nghiệp mạnh mẽ, làm mát bằng nước. Hệ truyền động dạng kéo hoàn toàn bằng thủy tĩnh. Màng lọc hiệu quả với thời gian vận hành kéo dài Màng lọc đế gấp phẳng với diện tích màng lọc 5.5 m². Vệ sinh màng lọc hiệu quả với bộ nạo kép. Cho phép quét rác mà không làm tùng bụi. Rất thân thiện với người dùng Khái niệm thiết kế EASY Operation. Truy cập vào buồng lái dễ dàng. Dễ dàng bảo dưỡng. Nhiều loại bộ truyền động Truyền động bằng điện. Động cơ đi-ê-zen phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp. Động cơ Lpg phục vụ nhu cầu vệ sinh trong nhà và ngoài trời. Hệ thống theo dấu linh hoạt Kết quả vệ sinh hoàn hảo. Hao mòn và hỏng hóc chổi thấp Dễ thích nghi với các bề mặt khác nhau Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực Trút đổ rác an toàn và dễ dàng. Cầng nâng thùng chứa cao đến 1.42 m Nguyên lý đá rác Hút rác thô và siêu mịn Mức phân tán bụi thấp Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện Dễ tương thích với nhu cầu vệ sinh riêng lẻ Đang trang bị ấn tượng (chẳng hạn như buồng lái thoải mái, máy điều hòa nhiệt độ, lò sưởi) Chổi bên thứ hai được cung cấp theo yêu cầu Bộ truyền động dạng kéo hoàn toàn bằng thủy tĩnh và con lăn chổi quét chính cùng chổi biên Cực kỳ ít bảo trì Không hao mòn, hỏng hóc Cực kì bền Màng lọc sơ bộ dạng lốc xoáy Thời gian vận hành kéo dài đối với màng lọc mô-tơ Thời gian giữa hai lần bảo dưỡng kéo dài