Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.186-134.0Xe quét ngồi lái KM 150/500 R D Classic với bộ lọc Pocket, thùng quét lớn, khung thép chắc chắn, vận hành đòn bẩy dễ dàng, hệ dẫn động thủy lực bánh sau và hệ thống Footprint linh hoạt.
Loại truyền động
Đi-ê-zen
Động cơ dẫn động
Động cơ bốn thì
Nhà sản xuất động cơ
Yanmar
Hiệu suất truyền động (kW)
15.8
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
18000
Bề rộng vận hành (mm)
1200
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1500
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1800
Bình chứa rác quét được (l)
500
Khả năng leo dốc (%)
18
Tốc độ vận hành (km/h)
12
Diẹn tích màng lọc (m²)
10.5
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
1400
Kích thước (D x R x C) (mm)
2442 x 1570 x 1640
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng