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    Kärcher ride-on sweeper with a brush attachment and an orange warning light on top.

    Xe quét hút

    KM 150/500 R D Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.186-134.0

    Xe quét ngồi lái KM 150/500 R D Classic với bộ lọc Pocket, thùng quét lớn, khung thép chắc chắn, vận hành đòn bẩy dễ dàng, hệ dẫn động thủy lực bánh sau và hệ thống Footprint linh hoạt.
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