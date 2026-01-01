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Quốc gia: Việt Nam
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.186-124.0Xe quét rác công nghiệp chạy dầu đi-ê-zen thủy lực toàn phần với hệ lái bánh răng ba bánh. Chuyên dụng cho các công việc khắc nghiệt trong các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng hoặc xử lý kim loại, các xưởng đúc và nhiều phân khúc khác có nhiều rác thải.
Loại truyền động
Đi-ê-zen
Động cơ dẫn động
Động cơ bốn thì
Nhà sản xuất động cơ
Yanmar
Hiệu suất truyền động (kW)
18.6
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
18000
Bề rộng vận hành (mm)
1200
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1500
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
1800
Bình chứa rác quét được (l)
500
Khả năng leo dốc (%)
18
Tốc độ vận hành (km/h)
12
Diẹn tích màng lọc (m²)
7
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
1440
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
1440
Kích thước (D x R x C) (mm)
2442 x 1570 x 1640
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm