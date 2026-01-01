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    Kärcher ride-on sweeper with a brush attachment and an orange warning light on top.

    Xe quét hút

    KM 150/500 R D

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.186-124.0

    Xe quét rác công nghiệp chạy dầu đi-ê-zen thủy lực toàn phần với hệ lái bánh răng ba bánh. Chuyên dụng cho các công việc khắc nghiệt trong các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng hoặc xử lý kim loại, các xưởng đúc và nhiều phân khúc khác có nhiều rác thải.
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