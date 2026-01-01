Truyền động diesel tiết kiệm, hiệu suất khu vực vượt trội, thiết kế rất mạnh mẽ: Xe quét công nghiệp KM 170/600 R D Classic của chúng tôi được phát triển cho các ứng dụng làm sạch hạng nặng trong các lĩnh vực nhiều bụi bẩn như xây dựng, gia công kim loại và xưởng đúc. Chất bẩn thô cũng như chất thải mịn rơi vào phễu một cách đáng tin cậy nhờ vào nguyên tắc thùng chứa bụi đã được thử nghiệm và kiểm tra. Trong khi làm sạch, chổi lăn sẽ tự động thích ứng với bất kỳ sự không bằng phẳng nào của mặt đất và đảm bảo quét đều trong mọi điều kiện. Cùng với đó, hệ thống lọc túi hiệu suất cao và làm sạch bộ lọc tự động đảm bảo hiệu suất làm sạch nhất quán. Ngoài ra còn có tùy chọn hệ thống lọc xếp nếp phẳng thân thiện với người dùng hoặc hệ thống lọc tròn đã được thử nghiệm và kiểm tra. Máy cũng được thiết kế để thân thiện với người dùng: nó được vận hành trực quan bằng đòn bẩy, công việc bảo trì, chẳng hạn như thay thế con lăn bàn chải, có thể được thực hiện nhanh chóng mà không cần bất kỳ công cụ nào và việc đổ thùng chứa chất thải thuận tiện giúp công việc dễ dàng hơn .

Hệ thống lọc túi hiệu quả Giảm thiểu hiệu quả việc tạo ra bụi khi quét. Cũng có sẵn với hệ thống lọc xếp nếp phẳng hoặc hệ thống lọc tròn tùy chọn. Làm sạch cực kỳ hiệu quả cho tuổi thọ lâu dài. Vận hành đơn giản, bảo trì và bảo dưỡng Hoạt động trực quan bằng đòn bẩy. Con lăn và bộ lọc chính của máy quét có thể được thay thế dễ dàng mà không cần dụng cụ. Dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần chính. Làm sạch bộ lọc tự động Vệ sinh thường xuyên sẽ kéo dài tuổi thọ của bộ lọc. Giảm sản xuất bụi, ngay cả trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt. Hoạt động đáng tin cậy với tất cả các hệ thống lọc có sẵn. Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện Dễ tương thích với nhu cầu vệ sinh riêng lẻ Trang thiết bị ấn tượng (ví dụ: cabin tiện nghi, máy lạnh, hệ thống sưởi). Có sẵn tùy chọn: Đèn làm việc, hệ thống phun nước hoặc chổi quét bên thứ hai. Thiết kế chắc chắn của máy cho công việc an toàn Cho phép các ứng dụng trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt. Dẫn đến tuổi thọ dài hơn của các thành phần và máy. Đèn hiệu nhấp nháy tiêu chuẩn làm tăng sự an toàn cho người dùng và môi trường. Nguyên lý đá rác Đảm bảo kết quả làm sạch tốt với chất thải tốt. Nỗ lực thu gom chất thải thô. Ít bụi Khung xe bốn bánh Cải thiện lực kéo trên các bề mặt trươn trượt và gồ ghề. Tăng độ tiện dụng và an toàn.