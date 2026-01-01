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    Kärcher ride-on sweeper with a brush on the front, steering wheel, and an orange warning light on top.

    Xe quét hút

    KM 170/600 R D Classic

    Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.

    Mã đơn hàng: 1.186-145.0

    Xe quét công nghiệp KM 170/600 R D Classic chạy bằng động cơ diesel, hoàn toàn bằng thủy lực với hệ thống lái bốn bánh phía sau. Để sử dụng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều bụi bẩn, chẳng hạn như trong xưởng đúc.
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