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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Xe quét hút
Thiết bị này yêu cầu hướng dẫn sử dụng.
Mã đơn hàng: 1.186-145.0Xe quét công nghiệp KM 170/600 R D Classic chạy bằng động cơ diesel, hoàn toàn bằng thủy lực với hệ thống lái bốn bánh phía sau. Để sử dụng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều bụi bẩn, chẳng hạn như trong xưởng đúc.
Loại truyền động
Đi-ê-zen
Động cơ dẫn động
Động cơ bốn thì
Nhà sản xuất động cơ
Kubota
Hiệu suất truyền động (kW)
18.5
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
23800
Bề rộng vận hành (mm)
1350
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
1700
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
2000
Bình chứa rác quét được (l)
600
Khả năng leo dốc (%)
18
Tốc độ vận hành (km/h)
14
Diẹn tích màng lọc (m²)
13
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
1698
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
1695
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1698
Kích thước (D x R x C) (mm)
2742 x 1904 x 2213
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng