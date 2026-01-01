Xe quét KM 70/20 C 2SB Go!Further | Kärcher

Xe quét đẩy tay KM 70/20 C Go!Further phiên bản màu đen giới hạn, được thiết kế từ hơn 30% nhựa tái chế¹⁾ và trang bị các phụ kiện độc quyền, cho hiệu quả làm sạch vượt trội cả trong nhà và ngoài trời nhờ hai chổi bên và con lăn quét. Với cơ chế đẩy tay, công việc làm sạch trở nên đơn giản và hiệu quả: năng suất làm sạch của KM 70/20 C 2SB Go!Further cao gấp 9 lần so với chổi quét truyền thống. Con lăn quét có thể điều chỉnh 6 mức, kết hợp với chổi bên có khả năng tinh chỉnh linh hoạt, giúp đạt kết quả làm sạch tối ưu trên nhiều loại sàn khác nhau. Bộ lọc tích hợp giúp quá trình quét hạn chế tối đa bụi bay. Tay đẩy điều chỉnh độ cao đảm bảo tư thế làm việc công thái học. Hệ thống Home Base cho phép mang theo các vật dụng hỗ trợ như xô hoặc kẹp gắp rác một cách tiện lợi. Nhờ đó, ngoài bụi bẩn, rác thải cũng có thể được thu gom và xử lý trong cùng một lần. Khi hoàn tất công việc, KM 70/20 C 2SB Go!Further có thể lưu trữ gọn gàng nhờ vị trí đỗ tiết kiệm không gian. Dụng cụ gắp rác được bao gồm độc quyền trong bộ sản phẩm.

Chổi lăn và chổi biên thay đổi liên tục Áp lực tiếp xúc có thể điều chỉnh theo từng cấp giúp đạt kết quả quét tối ưu. Điều chỉnh áp lực tiếp xúc giúp giảm hao mòn con lăn quét. Để bảo vệ lông bàn chải, con lăn quét và chổi bên có thể được giảm tải hoàn toàn. Màng lọc bụi Bộ lọc bụi làm sạch khí xả hiệu quả và ngăn bụi phát tán trong quá trình quét. Hệ thống màng lọc có thể chạm đến rất dễ dàng để thay thế nhanh chóng, nhẹ nhàng. Tính năng bền vững Không cần thêm năng lượng: chế độ đẩy tay cho phép sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Giá treo bộ Home Base Ngăn chứa tiện lợi cho các dụng cụ bổ trợ như xô và kẹp gắp rác. Các phụ kiện được cất giữ thuận tiện trong túi gắn trên tay đẩy.