Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Xe quét KM 70/20 C 2SB Go!Further | Kärcher

    Kärcher push sweeper with two rotating brushes and a black litter picker tool, presented on a white background.

    Xe quét

    KM 70/20 C 2SB Go!Further

    Mã đơn hàng: 1.517-123.0

    • Máy quét đẩy tay màu đen phiên bản giới hạn, được thiết kế từ hơn 30% nhựa tái chế¹⁾.
    • Bề rộng làm việc 980 mm, hiệu suất làm sạch 3.920 m²/giờ, dung tích thùng chứa 20 lít.
    • Bộ lọc bụi mịn, hai chổi bên, khu vực lưu trữ phẳng.
    Yêu cầu báo giá
    ¹⁾
    Chỉ bao gồm thân máy, tất cả các bộ phận bằng nhựa và không kèm theo phụ kiện.